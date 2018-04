Corsi di vela gratis per i giovanissimi: ecco come partecipare L'iniziativa di partenariato tra il comune e la Lega Navale Italiana

Siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di Capaccio Paestum e la Lega Navale Italiana – Sezione di Acciaroli finalizzato allo svolgimento di attività didattiche e di avvicinamento allo sport della vela attraverso il progetto “Una vela per crescere”.

Si comincia con i corsi gratuiti di vela, riservati ai giovani di età compresa tra i 7 e i 13 anni, che si svolgeranno nel lago della diga Alento e nello specchio d’acqua antistante il litorale di Capaccio Paestum. Saranno selezionati, tramite Bando Pubblico, venti giovani, che andranno a frequentare i corsi di avvicinamento alla vela per l’annualità 2018. Il partenariato con la Lega Navale Italiana prevede, infatti, l’istituzione di una graduatoria di durata annuale, per dare così spazio a più giovani di accedere ai corsi, che si rinnoveranno nel triennio 2018/2020.

«Saranno sviluppate iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche con il coinvolgimento degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale di Capaccio Paestum. – evidenzia l’assessore allo Sport, Franco Sica – Sarà l’occasione per diffondere tra i nostri giovani lo spirito marinaro, l’amore e l’impegno per la tutela anche dell’ambiente marino, insegnando loro lo sport della vela». La graduatoria sarà composta da un massimo di venti ragazzi, per cui in caso di numero superiore di domande sarà data priorità a chi, nell’ordine, soddisfi i seguenti requisiti:

essere residente a Capaccio Paestum

il reddito basso (farà fede l’attestazione ISEE)

data di presentazione della domanda

I candidati che desiderano partecipare al corso dovranno:

accettare il regolamento del corso;

saper nuotare;

non essere affetti da infermità e/o disabilità temporali o permanenti.





La partecipazione al corso è gratuita. Il frequentatore dovrà sostenere esclusivamente le spese di viaggio dal luogo di residenza al luogo dove è previsto lo svolgimento del corso. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Capaccio Paestum. Il bando completo e il modulo da compilare sono scaricabili sul sito dell’Ente www.comune.capaccio.sa.it.

