Pronto soccorso chiuso al Costa D'Amalfi: errore burocratico A precisarlo il sindaco di Minori, Reale. Arrivano anche le rassicurazioni del direttore del Ruggi

Si sarebbe trattato di un errore nella gara d'appalto per le ditte di pulizie fatta tempo fa dal Ruggi. A spiegare la mancanza di addetti al lavoro per ripulire le sale 24 ore su 24 al presidio Costa D'Amalfi è il sindaco di Minori Andrea Reale.

“Superato il problema del servizio di pulizia il prossimo passo è quello di avviare l’attuazione di quanto previsto dal Piano Ospedaliero Regionale”. Queste invece le precisazioni da parte del Direttore Generale dell’azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno, Giuseppe Longo, in seguito alle polemiche che riguardano le problematiche sanitarie al presidio di Castiglione di Ravello.

Al Costa d'Amalfi era stata chiusa infatti per motivi igienici la sala del pronto soccorso medico per carenze degli addetti di pulizia. La struttura era stata resa inagibile dall'arrivo di un paziente con un problema di incontinenza e dissenteria. Il sindaco di Minori Andrea Reale ha voluto poi rassicurare turisti e residenti. “Sono il responsabile per la sanità per la conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi. Sono in contatto ogni giorno con il direttore generale del Ruggi, controllo dunque l'ospedale Costa D'Amalfi in tutte le sue esigenze.

Bisogna sgombrare dalla mente dei cittadini il fatto che ci siano problemi all'ospedale Costa D'Amalfi, potrà solo migliorare i suoi servizi e riempirsi di contenuti perchè è stato dichiarato ospedale in zone disagiate” ha continuato Reale. Attendiamo quindi che la regione Campania e il direttore generale ci diano i posti letti e potenzino l'ospedale che attualmente è un presidio ospedaliero di primo soccorso completo in tutte le sue parti. Per quanto riguarda la ditta di pulizie purtroppo nella gara d'appalto fatta dal Ruggi tempo fa non figurava il presidio ospedale costa d'Amalfi il direttore generale si è subito attivato, già ieri sera c'era il servizio h24 e anche questa sera ci sarà. In queste ore – ha continuato la fascia tricolore -

il direttore del Ruggi sta lavorando per potenziare questo servizio. All'ospedale costa d'Amalfi stanno arrivando anche delle unità di personale sanitario per dare un supporto ai medici. Noi amministratori teniamo molto al presidio Costa D'Amalfi. Voglio tranquillizzare gli imprenditori, la popolazione e i turisti delle Costiera Amalfitana. E' stato solo un incidente di percorso. Il nuovo direttore generale si è trovato a fronteggiare questa emergenza. Ma in queste ore stiamo provvedendo a potenziare questo servizio” ha concluso il sindaco Reale.

