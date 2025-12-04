Salernitana, assemblea di lega a Firenze: presente l'ad Pagano Tanti punti i punti all'ordine del giorno

Presenza istiuzionale. La Salernitana fa il punto sul momento della serie C. Dopo il terremoto con l'esclusione del Rimini (con il club granata che ha subito sfruttato lo svincolo d'ufficio di tutti i calciatori per mettere le mani su Longobardi), oggi i club di terza serie si sono radunati a Firenze. A rappesentare la Bersagliera l'amministratore delegato Umberto Pagano. Il dirigente ha partecipato all'assise a Firenze, lasciando per qualche ora i problemi della Salernitana. Di seguito, la nota della Serie C: "Si è tenuta oggi l’Assemblea ordinaria di Lega Pro, nel corso della quale i club associati hanno approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025 e il preventivo economico della stagione sportiva 2025-26. Durante l’Assemblea, aperta da un intervento del presidente Matteo Marani, sono stati approvati i criteri di ripartizione dei corrispettivi derivanti dalla licenza dei diritti audiovisivi e dei data betting e quelli dei format commerciali di cui al Codice di Autoregolamentazione, per la stagione 2025-26".