Salernitana, il club cerca serenità: nuova conferenza stampa di Faggiano Il ds tornerà a parlare a distanza di quattro giorni

Una seconda volta inusuale. Tornerà a parlare Daniele Faggiano a distanza di quattro giorni dalle parole distensive lanciate all'ambiente dopo scoppola rimediata dalla Salernitana con il Benevento. Il club granata ha indetto per le 15.30 di domani, venerdì 5 dicembre, una conferenza stampa con protagonista il direttore sportivo. Si tratta di una prima volta alla vigilia di un match, Faggiano fin qui aveva parlato dopo le sconfitte con Audace Cerignola e Benevento, ma anche di un appuntamento voluto per fugare i dubbi sulla posizione di Giuseppe Raffaele e ribadire l'impegno del club per il prossimo mercato di gennaio.