Giornata internazionale della Dieta Mediterranea, ok al negoziato all'ONU Si punta a celebrarla il 16 novembre: ora la risoluzione passa al vaglio dell'assemblea generale

Si è concluso con successo il negoziato sul testo della risoluzione che istituisce il 16 novembre come Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea. La risoluzione sarà ora sottoposta all’adozione formale da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ad annunciarlo è stato l’Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, nel corso dell’evento “Dieta Mediterranea: scienza, sostenibilità ed eredità culturale”, organizzato da Italia, Libano e Marocco al Palazzo di Vetro.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Massari, da anni impegnato nella promozione internazionale della Dieta Mediterranea e tra i primi a sostenere la proposta del Comune di Pollica per l’istituzione della Giornata Internazionale, ha ricordato come «la scienza e l’accademia abbiano ampiamente dimostrato che la Dieta Mediterranea è uno stile di vita sano, promotore di salute, benessere e resilienza, riflettendo valori culturali e identitari profondi. Un messaggio che si estende ben oltre il Mediterraneo, valorizzando il ruolo delle diete tradizionali, delle culture locali e dei prodotti territoriali nello sviluppo sostenibile e nei sistemi alimentari del futuro».

L’evento, moderato da Sara Roversi (Future Food Institute), ha visto la partecipazione dei rappresentanti permanenti di FAO e UNESCO, insieme a figure di spicco del mondo accademico come Antonia Trichopoulou, considerata la “madre scientifica della Dieta Mediterranea”, recentemente nominata dal Comune di Pollica Ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel Mondo, e le ricercatrici Loredana Quadro e Harini Sampath.

In rappresentanza delle sette Comunità Emblematiche della Dieta Mediterranea – Agros (Cipro), Brac (Croazia), Koroni (Grecia), Chefchaouen (Marocco), Tavira (Portogallo), Soria (Spagna) e Pollica (Italia) – è intervenuto il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, portavoce della comunità emblematica italiana e Coordinatore del Segretariato Permanente delle Comunità Emblematiche.

Conclusi da pochi giorni i festeggiamenti per il quindicesimo anniversario dell’iscrizione della Dieta Mediterranea nel Patrimonio UNESCO, che hanno animato Pollica, Pioppi e Acciaroli con eventi scientifici, culturali e un convivio comunitario record con oltre 700 partecipanti, il Comune riafferma la sua centralità nella salvaguardia e valorizzazione di questo patrimonio vivente. Pollica è infatti la comunità in cui Ancel Keys scelse di vivere e studiare, apprendendo dalla vita quotidiana i principi fondativi della Dieta Mediterranea. Qui, nella frazione di Pioppi, nel 1998 venne istituito su impulso del sindaco Angelo Vassallo il primo Museo Vivente della Dieta Mediterranea al mondo, oggi centro internazionale di riferimento.

Negli ultimi 15 anni, Pollica ha consolidato una rete di collaborazioni scientifiche e istituzionali attraverso il Centro Studi Angelo Vassallo, diventando un laboratorio territoriale di innovazione culturale e scientifica. Nel 2022 le Comunità Emblematiche hanno conferito a Pollica la guida del Segretariato Permanente, responsabile del coordinamento delle attività di tutela e trasmissione intergenerazionale del patrimonio.

«La Dieta Mediterranea non è solo un modello alimentare: è una visione di futuro che integra salute pubblica, equità e sostenibilità. È una filosofia di vita costruita ogni giorno nelle nostre comunità, nei campi, nei mercati, nelle cucine e sulle tavole. Il riconoscimento della Giornata Internazionale da parte dell’ONU rappresenta un passo decisivo per trasformare questo patrimonio in una leva strategica per i sistemi alimentari globali. Ringraziamo la FAO per aver sostenuto la nostra proposta e l’UNESCO per aver avviato un percorso che oggi trova nuovo slancio. Pollica continuerà a mettere la propria esperienza, la propria storia e la propria visione al servizio del Mediterraneo e del mondo, per una governance condivisa che unisca salute, sostenibilità e identità culturale», ha dichiarato il Sindaco Pisani nel suo intervento alle Nazioni Unite.

Con l’adozione della Giornata Internazionale, Pollica consolida il suo ruolo guida nella governance globale del patrimonio UNESCO della Dieta Mediterranea, diventando simbolo e portavoce di una cultura del cibo che unisce salute, sostenibilità e identità.