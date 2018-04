VIDEO|Gentiloni sceglie ancora la Costiera Amalfitana In vacanza ad Amalfi con tutta la famiglia

Un atteso ritorno. Il presidente del consiglio, dimissionario ma in carica per gli affari correnti, Paolo Gentiloni, fa nuovamente tappa in Costiera Amalfitana per il ponte del primo maggio. Insieme alla famiglia, così come da consuetudine, trascorrerà qualche giorno di relax all’hotel Santa Caterina.

Gentiloni arriverà oggi e dovrebbe trattenersi fino al 2 maggio, giorno della vigilia della direzione del Pd sulla formazione del nuovo Governo.



Un legame forte, quello dell’esponente Dem con la Costiera e in particolare la città di Amalfi. Per la città marinara una vetrina importante e un motivo di grande orgoglio, come ha ribadito il sindaco Daniele Milano.

Giovanbattista Lanzilli