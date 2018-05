La salernitana Erika Lamberti a Miss Mondo Campania Ha 17 anni ed è una studentessa liceale di Pontecagnano

Bella, alta, affascinante, sempre col sorriso sulle labbra. Erika Lamberti, 17 anni da poco compiuti, alta 1.82, taglia 40, studentessa liceale di Pontecagnano, è la Miss Mondo Campania 2018, che parteciperà alla finalissima nazionale di inizio giugno a Gallipoli per poi tentare l’avventura a Miss World. Ha vinto il titolo superando la concorrenza di quasi trenta concorrenti. Appena incoronata, Erika non è riuscita a trattenere le lacrime: “sono emozionatissima, non ho parole, non me l’aspettavo proprio di essere la prima, è una bellissima esperienza, faccio ciò perché mi piace fare la modella”.

Nella tappa conclusiva del tour 2017-2018 la giuria, presieduta dalla modella e già Miss Mondo Campania Eleonora Arganese, ha eletto una dozzina di altre ragazze campane che si qualificano alla semifinali nazionali del concorso. Si tratta delle napoletane Nunzia Amato (21 anni di Brusciano), Alessia De Mai (19enne di Ercolano), Francesca Giordano (17 anni, Ottaviano), Silvia Allocca (21 anni, Brusciano), Mirea Sorrentino (20 anni, Pompei), delle casertane, Roberta Di Lorenzo, (17 anni, San Nicola La Strada), giunta seconda, e Alessia Crisci (17enne, Arienzo), della sannita di Montesarchio Carmela Iadanza (23 anni), di una ragazza di Formia, Federica Rizza, 19enne, ed infine, dell’irpina residente a Mugnano del Cardinale Antonella Caruso, 20enne, e un’altra salernitana, Morena Pappalardo, appena, la più giovane, 16 anni, ma alta 1.90. Già qualificata Isabella Santamaria, 21 anni, salernitana abitante a Bellizzi, in quanto designata Miss Svapoweb dagli internauti nei giorni scorsi.

S.B.