Salta servizio logistica all’ospedale di Mercato San Severino Scatta la denuncia della Cisl Fp Salerno

Servizio di logistica sospeso all’ospedale di Mercato San Severino. La denuncia arriva da Pietro Antonacchio, segretario generale della Cisl Fp Salerno.

“E’ l’ennesima beffa per il personale del “Fucito”, ormai stremato per garantire l’assistenza e costretti a turni stressanti. Da oggi, infatti la Gesap, ditta appaltatrice del servizio di pulizia, non effettuerà più la logistica, che invece prima garantiva impropriamente poiché il capitolato è solo relativo alla pulizia con presenza sulle h24. Un accordo interno al presidio ospedaliero resosi necessario in attesa di reclutamento del personale con qualifica di operatore socio sanitario, indispensabile per sopperire alla carenza di tale servizio, in una struttura dove la dislocazione delle unità operative vede indispensabile tale supporto”.

Dunque, da oggi, all’ospedale di Mercato San Severino non ci sarà il personale che porterà farmaci, lenzuola e materiali vari, e per tamponare alla condizione creatasi, hanno trasferito operatori dalla cardiologia e medicina, per collocarli temporaneamente nei locali della farmacia al fine di garantire la distribuzione dei farmaci e alla dialisi.

“Se a tutto ciò si somma la generale mancanza di presidi, le barelle rotte e l’insufficienza di sedie a rotelle, allora possiamo affermare senza ombra di smentita che la situazione è drammatica – affermano i delegati Rsu della Cisl Fp, Bonaventura Guariglia e Giuseppe Di Pietro. “Allo stato si ribadisce la carenza nel presidio ospedaliero di Mercato San Severino di almeno 15 Infermieri e 30 operatori socio sanitari. Appare evidente che tale situazione non è allo stato più sostenibile. Pertanto invitiamo la direzione generale a un immediato potenziamento dell’organico di operatori socio sanitari presso il “Fucito”, riservandoci in assenza di un immediato riscontro, ogni azione a tutela della dignità dei lavoratori e dei pazienti interessati”.

S.B.