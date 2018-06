Trova un pitone in auto: paura per un automobilista Intervengono i vigili del fuoco

Momenti di paura per un uomo che si è trovato in auto un grosso pitone. E’ successo a Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

L’automobilista ha chiesto immediatamente aiuto, lanciando l’allarme e chiamando i Vigili del Fuoco. I caschi rossi sono riusciti a estrarre il rettile dalla vettura in buone condizioni di salute.

S.B.