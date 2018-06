Il mare di Castellabate ottiene le 5 vele Guida Blu 2018 Nella classifica di Legambiente torna il primato del Cilento

Castellabate si riconferma tra le località costiere più premiate d’Italia per la qualità del mare, anche quest’anno, accanto alla Bandiera Blu sventolerà lungo il suo litorale anche il vessillo delle 5 Vele. Nella classifica della nuova “Guida Blu: il mare più bello 2018” di Legambiente e Touring Club Italiano, da poco presentata a Roma, sono state svelate le eccellenze balneari e naturalistiche da scoprire.

Anche stravolta, come lo scorso anno, non sono stati premiati i singoli comuni, bensì i comprensori, che sono zone costiere più ampie composte da località turistiche limitrofe. Castellabate ottiene le 5 Vele nel comprensorio denominato “Cilento Antico”, insieme ai comuni di Pollica, Montecorice e San Mauro. Il riconoscimento viene assegnato in base ai dati raccolti da Legambiente e Goletta Verde sulla qualità ambientale e dei servizi ricettivi, sulla raccolta differenziata e sul rispetto del consumo di suolo, sulla presenza di spiagge libere e sulla valorizzazione delle tradizioni storiche e enogastronomiche.

«Un ulteriore riconoscimento prestigioso che è testimonianza tangibile del lavoro di salvaguardia della natura attraverso il quale si riesce a puntare sulla qualità dell’offerta turistica - dichiara l’Assessore al Turismo e alla Cultura Luisa Maiuridirettamente da Villa Mazzanti a Roma, Sede Istituzionale dell’Ente RomaNatura, intervenuta alla cerimonia ufficiale di consegna del vessillo - un traguardo non solo per il nostro Comune ma per un intero territorio che riesce a fare rete e a creare occasioni di sviluppo nel segno della bellezza».

S.B.