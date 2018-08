Cane ucciso e rinchiuso in un sacchetto A trovarlo i residenti della zona

Lo hanno trovato in un sacco nero al centro della carreggiata, amara scoperta a Pagani, in via Filettine dove un cane di grossa taglia è stato rinvenuto morto. Ad accorgersene alcuni residenti della zona che nel cercare di spostare il grosso sacco dal centro della carreggiata pensando fosse pieno di rifiuti hanno trovato la carcassa.

L'animale di grossa taglia era in avanzato stato di decomposizione, avvolto nella busta, poi chiuso con del nastro adesivo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed i volontari della protezione animali.

S.B.