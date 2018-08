The Space Cinema: scioperano i lavoratori a Salerno Ecco quando

Sciopero nazionale dei lavoratori The Space Cinema, aderiscono anche quelli di Salerno. Nell’ambito dell’iniziative nazionali di mobilitazione contro i licenziamenti individuali già effettuati nei siti The Space Cinema di Livorno, Bari e Salerno, proclamate dalle segreterie nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil per i giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018, la Fistel-Cisl di Salerno comunica l’articolazione dello sciopero sul sito di Salerno, così come previsto dalla comunicazione nazionale del 27 agosto.

Ecco le date e gli orari. Venerdì 31 agosto dalle ore 19:00 alle ore 20:00 e dalle ore 21:30 alle ore 22:30 • Sabato 01 settembre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 e dalle ore 21:30 alle ore 22:30 • Domenica 02 settembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e dalle ore 21:30 alle ore 22.30.

Per i sindacati di SLC-CGIL UILCOM-UIL FISTEL-CISL “il percorso intrapreso dall'azienda di licenziamenti individuali e atti unilaterali é inaccettabile. Un percorso che, come si paventava, prosegue: dopo Livorno, ora Bari, Salerno, aggirando con tanti licenziamenti territoriali le leggi sui licenziamenti collettivi. Ribadiamo con decisione che non è questo il modo per affrontare le criticità del settore e le difficoltà di mercato” continuano i sindacati.

Nel quadro dello stato di agitazione, già dichiarato, che prevede la sospensione di tutte le prestazioni accessorie, è ancor più necessario procedere, come anticipato, con ulteriori iniziative. Pertanto, si indice uno sciopero nazionale dei lavoratori di The Space Cinema nei giorni 31 agosto e 1 e 2 settembre per complessive 6 ore”.

S.B.