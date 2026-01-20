Salerno, tentano di rubare un'auto in strada: presi dalla Polizia Sono stati trovati in possesso anche di arnesi per lo scasso

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato hanno proceduto all'arresto di M.M. e G.G. per tentato furto affravato e resistenza a pubblico ufficiale. I due, secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, sarebbero stati sorpresi mentre tentavano di asportare un'auto dalla quale avevano già provveduto a forzare una portiera. L'intervento degli agenti ha evitato il furto. I due, tuttavia, hanno opposto resistenza, nel tentativo di darsi alla fuga. A seguito di perquisizione entrambi sono stati trovati in possesso di arnesi per lo scasso.