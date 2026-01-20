Scambio elettorale politico-mafioso, Cassazione accoglie il ricorso di Alfieri Gli atti dovranno essere riesaminati dal Tribunale del Riesame di Salerno

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Salerno aveva confermato la misura cautelare nei confronti di Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno. L'amministratore - che è ancora agli arresti domiciliari - è indagato per scambio elettorale politico-mafioso in relazione alle elezioni Amministrative del 2019. Gli ermellini hanno accolto il ricorso presentato dai legali di Alfieri che era incentrato prevalentemente sulla mancanza di motivazioni per le esigenze cautelari. Gli atti, dunque, dovranno essere rivalutati dal Tribunale del Riesame di Salerno che, tenendo conto delle osservazioni della Cassazione, dovranno riesaminare il caso.