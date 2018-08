Maltempo, chiesta la calamità nel settore turistico Il presidente della Confesercenti Campania scrive a De Luca

Con una lettera al presidente della regione Vincenzo De Luca il presidente della Confesercenti della provincia di Salerno Raffaele Esposito chiede lo stato di Calamità del Settore Turistico in Campania, in particolare lungo la provincia Salernitana ( Cilento, Golfo di Policastro) e litorale Domitio. Il territorio sarebbe stato enormemente danneggiato dagli eventi atmosferici verificatisi dal mese di giugno fino a qualche giorno fa.

Le imprese turistiche, in particolare gli stabilimenti balneari, hanno infatti visto ridotto l’afflusso turistico di circa il 35% (rispetto all’afflusso turistico della stagione 2017) su tutta la regione Campania, ed in particolare nel Cilento e su tutto il litorale Domitio, vi sono stati veri e propri diluvi con piogge intense per quasi tutto il mese di agosto.

“Molti operatori ci hanno segnalato di aver stimato danni superiori ai 100mila euro per allagamenti delle strutture ed altri danni agli impianti elettrici e altro – precisa Esposito -. Pertanto, a seguito del maltempo, vi è stata una concreta riduzione dell’afflusso turistico con costi costanti delle imprese (personale, INPS, tributi etc), le quali hanno subito un’ulteriore perdita economica rilevante e determinante per la sana gestione delle loro imprese”.

Il presidente della Confesercenti chiede così alla Regione Campania di voler intervenire con appositi provvedimenti legislativi e amministrativi, al fine di ridurre i costi demaniali, addizionali regionali e tributi comunali alle imprese turistiche e la possibilità di accesso al credito, a tasso zero, con garanzia regionale per gli operatori del settore.

S.B.