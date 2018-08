De Luca: "Nuovi interventi in città". Il piano di manutenzione Verrà illustrato al Comune a breve

Il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca ai microfoni di Liratv ha annunciato una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per valorizzare Salerno.

“La prossima settimana insieme con il Comune di Salerno illustreremo un piano di manutenzione per la città grazie anche al sostegno economico della Regione” ha precisato l'ex fascia tricolore. “Intendo sollecitare due cose in modo particolare: la prima riguarda il Parco del Mercatello che necessita di importanti interventi. Si tratta del polmone verde più grande della città che ha cambiato la vita di interi quartieri. Bisognerà rifarlo quasi del tutto.

La Regione darà una mano al Comune: per gli interventi serviranno circa 4 milioni di euro”. Un intervento necessario perché per la città “si tratta di un bene essenziale. Secondaria cosa dobbiamo definire in maniera definitiva il problema del Palazzetto dello Sport.

E’ uno dei pochissimi cantieri rimasti appesi. Vediamo se con il credito sportivo si riuscirà a mettere in piedi una ipotesi per riprendere e portare a conclusione l’opera. Successivamente bisognerà varare un programma di manutenzione ordinaria per strade, marciapiedi, pubblica illuminazione ed affrontare in maniera definitiva il problema di queste maledette campane del vetro che si trasformano in micro discariche”, ha concluso De Luca.

