Maltempo: è ancora allerta meteo in Campania Interesserà nuove zone del territorio

Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile per la giornata di domani. La perturbazione meteorologica che sta interessando la regione permarrà anche domani, investendo anche altre zone del territorio e portando nuove piogge e temporali.

Dalle 6 alle 18, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tali da determinare una criticità di colore giallo nella Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento. Previste anche raffiche di vento.

L'allerta attualmente in vigore permane fino alle 20 di stasera e riprenderà domani. Le precipitazioni diminuiranno in nottata per intensificarsi nuovamente nelle prime ore di domani, anche sugli altri settori. Si prevedono, infatti, fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.

S.B.