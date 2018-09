Aggressioni a medici e infermieri all’ospedale: è polemica Mario Polichetti della Fials Medici chiede un Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica sul caso “Ruggi” in Prefettura

Un Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica per fare chiarezza sul caso "Ruggi" e le ultime aggressioni al personale medico e infermieristico dell'ospedale di Salerno. A chiederlo è Mario Polichetti, sindacalista provinciale della Fials Medici, che torna a chiedere garanzie sulla tutela degli operatori del plesso di via San Leonardo dopo gli ultimi episodi avvenuti nella struttura. "Dispiace ripeterci, ma che qualcosa in questo senso non andasse lo avevamo già denunciato il 2 aprile scorso. In quell'occasione chiedemmo una commissione specifica al direttore generale Giuseppe Longo, ma fummo etichettati come i soliti speculatori e disfattisti.

Ora, con l'estate quasi in archivio, il problema si ripropone. Non è mio costume fare polemiche, ma se si desse vita a una programmazione più strutturata forse si finirebbe di vivere nell'emergenza perenne anche nell'affrontare questi problemi". Per Polichetti, dunque, ora serve un'azione sinergica tra sindacati e direzione generale del "Ruggi". "Questa non deve essere una battaglia di pochi, ma di tutti i coloro che lavorano all'interno dell'ospedale di Salerno. Non si può rischiare di essere picchiati o aggrediti verbalmente solo perché si prova a essere professionali durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Ecco perché chiedo ai colleghi sindacalisti delle altre sigle di azzerare le polemiche degli ultimi giorni e sostenere la battaglia del direttore generale Giuseppe Longo, persona preparata e intelligente. Si chieda la convocazione di un Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza specifico sulle condizioni in cui si è costretti al lavorare e in questo modo si sensibilizzino le istituzioni a fare qualcosa. Il gioco di squadra paga sempre e noi siamo al fianco del direttore Longo. Ci auguriamo che un segnale simile arrivi dagli altri sindacati".

S.B.