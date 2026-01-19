Niente derby all’Arechi per Capuano: il tecnico esonerato dal Giugliano Il tecnico salernitano lascia i tigrotti all’ultimo posto

Ora è anche ufficiale: Ezio Capuano non è più l'allenatore del Giugliano. Il tecnico salernitano è stato sollevato dall'incarico insieme al suo vice Antonio Marino. Paga l'ultimo posto in classifica ed una situazione che si è fatta complicata per i tigrotti. Capuano, dunque, salterà anche il suo derby del cuore: il prossimo 1 febbraio, quando il Giugliano sfiderà la Salernitana, il 61enne non sarà sulla panchina dell'Arechi.

Di seguito il comunicato del Giugliano che ha affidato la squadra a Luca Tulino che dirigerà la ripresa:

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver sollevato Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, unitamente all’allenatore in seconda Antonio Marino.

Il club augura all’allenatore e al suo secondo le migliori fortune personali e professionali.

La società rende noto, che la squadra ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio in vista della gara in programma venerdì contro la Cavese 1919, agli ordini del collaboratore tecnico Luca Tulino e dello staff.