FOTO - Salernitana, striscioni in città: contestazione degli ultras a Iervolino Nuovi messaggi della Curva Sud Siberiano in città contro il patron

La Curva Sud Siberiano alza ancora una volta la voce e lancia nuovi messaggi alla società e in particolar modo a Danilo Iervolino. Dopo lo striscione esposto settimana scorsa nei pressi dell'Arechi e poi il canto che inaugurò la sfida con il Cosenza, con la richiesta al patron di tirare fuori i milioni, in serata sono spuntati tantissimi striscioni nei punti centrali della città. A rompere il silenzio il messaggio pubblicato sui social ed esposto nel quartiere Pastena: "Il nostro sogno al calcio mercato? Danilo Iervolino svincolato". La vittoria di Caravaggio non ha rasserenato gli animi.

Successivamente, un lungo valzer di manifesti anche con un pizzico di fantasia, scegliendo le aree mercatali della citta. Un altro messaggio recita: "Tre anni di fallimenti e presunzione: non sei all'altezza, fattene una ragione". Nel cuore della città spunta: "Se fossi stato privo di risorse ce ne saremo fatti una ragione, invece ci hai tradito con la tua incompetente gestione". La tifoseria aspetta investimenti, la Salernitana si guarda intorno e incassa una nuova constatazione.