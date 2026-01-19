Dimissioni Napoli, Bicchielli: "Atto gravissimo, si faccia chiarezza" "Il Parlamento deve essere informato sugli esiti delle verifiche e sulle iniziative assunte"

«Ho depositato questa mattina un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulla vicenda delle dimissioni del sindaco di Salerno e presidente della Provincia, Vincenzo Napoli, rassegnate il 16 gennaio scorso dopo aver incontrato giunta, consiglieri e uffici provinciali. Le motivazioni rese pubbliche – legate a “nuovi scenari politici” – impongono un immediato approfondimento istituzionale: quando un mandato conferito direttamente dai cittadini si interrompe per ragioni che non appaiono riconducibili a una crisi amministrativa interna, la trasparenza non è un optional, è un dovere».

Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato salernitano di Forza Italia e viceresponsabile nazionale Enti Locali.

«Nell’interrogazione – prosegue Bicchielli – chiedo al Ministro di acquisire con urgenza una relazione dal Prefetto di Salerno e dagli organi competenti dell’ente locale sulla procedura seguita, sulla tempistica e sugli atti conseguenti, e di promuovere ogni verifica utile ad accertare se vi siano stati condizionamenti, sollecitazioni o pressioni esterne tali da incidere sull’autonomia decisionale dell’eletto e, più in generale, sull’autonomia dell’ente locale. Il Tuel prevede strumenti chiari e trasparenti per l’interruzione del mandato per ragioni politico-istituzionali: proprio per questo, ogni scelta che incide sulla sovranità popolare va chiarita fino in fondo».

«Ho già preso contatti sia con la Prefettura di Salerno sia con il Ministero dell’Interno – aggiunge il deputato salernitano – e auspico di incontrare al più presto il Prefetto e il Ministro. È una vicenda gravissima, perché tocca la credibilità delle istituzioni locali e la fiducia dei cittadini. Il Parlamento deve essere informato sugli esiti delle verifiche e sulle iniziative assunte: Salerno merita verità, trasparenza e rispetto delle regole».