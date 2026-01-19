Dimissioni Napoli, Bicchielli: "Atto gravissimo, si faccia chiarezza"

"Il Parlamento deve essere informato sugli esiti delle verifiche e sulle iniziative assunte"

dimissioni napoli bicchielli atto gravissimo si faccia chiarezza
Salerno.  

«Ho depositato questa mattina un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulla vicenda delle dimissioni del sindaco di Salerno e presidente della Provincia, Vincenzo Napoli, rassegnate il 16 gennaio scorso dopo aver incontrato giunta, consiglieri e uffici provinciali. Le motivazioni rese pubbliche – legate a “nuovi scenari politici” – impongono un immediato approfondimento istituzionale: quando un mandato conferito direttamente dai cittadini si interrompe per ragioni che non appaiono riconducibili a una crisi amministrativa interna, la trasparenza non è un optional, è un dovere».

Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato salernitano di Forza Italia e viceresponsabile nazionale Enti Locali.

«Nell’interrogazione – prosegue Bicchielli – chiedo al Ministro di acquisire con urgenza una relazione dal Prefetto di Salerno e dagli organi competenti dell’ente locale sulla procedura seguita, sulla tempistica e sugli atti conseguenti, e di promuovere ogni verifica utile ad accertare se vi siano stati condizionamenti, sollecitazioni o pressioni esterne tali da incidere sull’autonomia decisionale dell’eletto e, più in generale, sull’autonomia dell’ente locale. Il Tuel prevede strumenti chiari e trasparenti per l’interruzione del mandato per ragioni politico-istituzionali: proprio per questo, ogni scelta che incide sulla sovranità popolare va chiarita fino in fondo».

«Ho già preso contatti sia con la Prefettura di Salerno sia con il Ministero dell’Interno – aggiunge il deputato salernitano – e auspico di incontrare al più presto il Prefetto e il Ministro. È una vicenda gravissima, perché tocca la credibilità delle istituzioni locali e la fiducia dei cittadini. Il Parlamento deve essere informato sugli esiti delle verifiche e sulle iniziative assunte: Salerno merita verità, trasparenza e rispetto delle regole».

