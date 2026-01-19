Dimissioni Napoli, Ruotolo: "Lui ci ripensi e De Luca faccia un passo indietro" "Il nome del candidato sindaco va deciso insieme alla società civile, cosa ne pensa il M5S?"

"Mi auguro che il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ci ripensi e porti a termine il suo mandato. O almeno che spieghi perché si dimette. Non si capisce". Lo ha detto l'europarlamentare Sandro Ruotolo, responsabile informazione della segreteria Pd. "O almeno, si capisce che non ci sono motivi istituzionali, che interrompe il mandato per far tornare Vincenzo De Luca. C'è aria di nuovo feudalesimo".

Per Ruotolo, "visto che Salerno fa parte del territorio nazionale, che non è una Repubblica autonoma, se Napoli conferma le dimissioni, per la scelta del suo successore il centrosinistra dovrà fare come ha fatto finora: ci si siede attorno a un tavolo, si discutono i programmi, si ascolta la società civile e poi si individua il nome. In questo modo troveremo un candidato che unisce, non uno che divide. Per esempio: io non so cosa pensi il Movimento 5 Stelle di un ritorno di De Luca. Per questo do un consiglio a De Luca: faccia un passo indietro e aiuti la costruzione di nuove classi dirigenti. Dire 'dopo di me il diluvio' porta sfortuna", conclude Ruotolo.