Salerno, ecco la lettera con cui Napoli si è dimesso da sindaco Ringraziamenti anche all'ex governatore De Luca per "l'aiuto concreto della Regione"

Sono racchiuse in meno di 20 righe le motivazioni con cui Vincenzo Napoli ha rassegnato le sue dimissioni da sindaco di Salerno e che spianano la strada al commissariamento del Comune. Il primo cittadino poco prima delle 13.30 ha consegnato il documento nelle mani della segretaria generale per le comunicazioni ai consiglieri comunali e presidente dell'assise.

Di seguito il testo della lettera sottoscritta da Vincenzo Napoli:

Pregiati Colleghi,

ho avuto il privilegio di essere sindaco della mia Città per oltre 10 anni. Ho svolto la mia funzione al meglio delle mie capacità, con disciplina ed onore. Ho lavorato in un contesto difficile con l’aiuto della Giunta, del Consiglio Comunale, dei Dirigenti, dei Funzionari e di tutti i Dipendenti.

Molto devo all’aiuto concreto della Regione Campania e del Presidente De Luca.

Ritengo sbagliato spendere questo scorcio di consiliatura in un’ordinaria amministrazione. Si sono determinati nuovi scenari politici che impongono mutamenti radicali ed una rinnovata spinta propulsiva e progettuale.

Con queste considerazioni, mi sono determinato a rassegnare le mie dimissioni e, pertanto, mi dimetto dalla carica di Sindaco.

Un pensiero e un ringraziamento a quanti hanno posto in me la loro fiducia, votandomi.

Saluti

Vincenzo Napoli

Sindaco di Salerno