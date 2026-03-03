Casertana, il club rievoca "Mancosu al 93'" : "Che gioia con la Salernitana" Il derby torna al Pinto dopo undici anni. Allora fu decisivo Mancosu: "Una delle gioie più grandi"

Un derby per cancellare l’incubo di Siracusa e riprendere a correre. C’è grande attesa in casa Casertana per la sfida di giovedì sera con la Salernitana. Il derby torna al Pinto dopo undici anni, con l’ultimo precedente che strappa ancora un sorriso ai tifosi rossoblu. Nell’anno che poi culminò con la promozione in serie B della Salernitana, ci pensò Marco Mancosu al 93’ a mandare al tappeto i granata con un calcio di rigore assegnato a tempo scaduto.

Una gioia immensa che il club rossoblu ha voluto ricordare sui social con un video proprio dell’ex centrocampista: “So che sta per arrivare una partita molto importante per la tifoseria, una sfida che mi ha reso molto felice alcuni anni fa. Una gioia che non aveva mai provato fino ad allora. Sono sicuro che andrà benissimo e che la tifoseria sarà al fianco della squadra per vivere una serata speciale. So di cosa è capace il popolo di Caserta e so anche della stagione stupenda che state vivendo. Quindi in bocca al lupo e un saluto da Mancosu al 93'".