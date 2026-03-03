Salernitana, Molina fa i conti con la stanchezza: Cosmi pensa a Ferraris L'argentino è uscito fiaccato dalla sfida col Catania. Il turno infrasettimanale obbliga novità

Duttilità e sacrificio. La testa fasciata dopo lo scontro durissimo nella sfida con il Monopoli e il volto insanguinato. I cerotti per Juan Ignacio Molina però non sono solo quelli che gli hanno coperto la fronte per mettere al riparo la ferita rimediata dieci giorni fa all’Arechi. Ora per l’argentino si fa i conti con i segni della fatica emersi con forza nel cuore del secondo tempo della sfida con il Catania. L’ex Siracusa si tuffò sul prato dell’Arechi senza più energie, con gli avversari a dargli un aiuto per far fronte ai crampi. Fotografia di una partita vissuta lontanissimo dalla porta avversaria, eppure in area si era fatto sentire sui palloni alti, ma correndo in lungo e largo per dare equilibrio e copertura. Nel cuore del primo tempo, quando Casasola era diventato il pericolo numero uno, addirittura Cosmi lo aveva spostato sulla corsia sinistra.

Possibile chance per Ferraris

Nel pomeriggio, le condizioni dell’argentino verranno monitorate con grande attenzione. Il tour de force non permette di poter tirare il fiato e gestirsi. E lo spirito di sacrificio di Molina appare un’arma importante per la tenuta della Bersagliera. Per questo motivo, nel nome del 3-5-2 che Cosmi ha già fatto suo, la Salernitana immagina una novità al fianco di Lescano. Salgono le quotazioni di Ferraris, seconda punta meno di movimento ma di grande applicazione, stoccatore d’area di rigore. Con il Giugliano il primo e unico squillo di un 2026 difficile in termini di minutaggio. Ora il derby per scalare le gerarchie.