Cavese, il Giudice Sportivo multa il club per il comportamento dei tifosi Nel mirino il comportamento degli ultras

Nuova ammenda per la Cavese. Il Giudice Sportivo ha inserito il club metelliano nel lungo referto relativo all'ultima giornata di campionato. Il club metelliano è stato multato di ben 800 euro per il comportamento dei propri tifosi nel corso della sfida vinta con l'Audace Cerignola. In particolar modo, la società paga "per avere, i suoi sostenitori (80% dei 931 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 67° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze". Lato campo, da segnalare la diffida per Macchi, al quarto cartellino giallo stagionale.