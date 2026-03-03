Salernitana-Latina, il club lancia la prevendita: info e dettagli

Domenica si ritorna in campo all'Arechi

Salerno.  

Nuovo turno casalingo.  Partirà alle ore 10:00 di domani, mercoledì 4 marzo, saranno acquistabili i tagliandi per assistere a Salernitana-Latina, gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma allo stadio Arechi domenica 8 marzo alle 14:30. I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale ed online. Il botteghino 1 dello stadio Arechi, inoltre, sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 11:30 alle 14:00. Le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) saranno comunicate successivamente, in attesa dei provvedimenti delle autorità competenti.

Prezzi*

  Intero Donna/Over 65 U14**
Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 35 + € 3,00 prev. € 22 + € 3,00 prev. € 15 + € 2,00 prev.
Tribuna Verde Sud/Nord € 22 + € 3,00 prev. € 16 + € 2,00 prev. € 10 + € 2,00 prev.
Tribuna Azzurra € 18 + € 2,00 prev. € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev.
Distinti € 12 + € 2,00 prev. € 8 + € 2,00 prev. € 5 + € 2,00 prev.
Curva Sud € 8 + € 2,00 prev. € 5 + € 2,00 prev.
Settore ospiti (Curva Nord inf.) € 8 + € 2,00 prev.

*escluse commissioni di servizio.

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hippo Card, Granata Card e Member Card).

Persone con disabilità

Le persone con disabilità possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti l’invalidità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 10:00 di mercoledì 4 marzo ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 5 marzo. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso nel giorno di disputa della gara presso il botteghino 1 dello stadio Arechi dalle 11:30 alle 14:00 e potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. 

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di mercoledì 4 marzo fino alle 23:59 di giovedì 5 marzo. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.

