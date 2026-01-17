Dimissioni Napoli, Pessolano: "Compattiamoci per una proposta alternativa" Appello alle forze di opposizione promosso dal capogruppo di Oltre

“Con le dimissioni di Vincenzo Napoli finisce una stagione fatta di oltre dieci anni nefasti e di immobilismo totale. La città è andata a rotoli su tutti i fronti, peggiorando in ogni settore: dal verde pubblico, alla sicurezza, alla viabilità, alla sanità, all’occupazione, all’ambiente, solo per citarne alcuni tra i più rappresentativi. Una pagina da chiudere, un’esperienza da archiviare definitivamente, che giunge al capolinea, peraltro in maniera indecorosa”.

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “Ora il rischio è che l’artefice di tutto questo, l’ex governatore Vincenzo De Luca, torni alla guida della città riproponendo programmi e metodi amministrativi ormai fuori tempo e superati dai fatti. Si autopromuoverà come un esempio di buona amministrazione, dimenticando che è lui il principale artefice dell'amministrazione dimissionaria”, continua.

“È ora - prosegue Pessolano - che l’opposizione tutta si compatti davvero intorno ad una proposta concreta di sviluppo per la città. E sarebbe opportuno che anche i colleghi della maggioranza che interromperanno prima del tempo la propria esperienza consiliare, pur non volendolo, si rendano conto di essere stati soltanto strumentali ad un gioco di potere, non ricandidandosi più con la loro coalizione di appartenenza - conclude Pessolano - È il momento di andare davvero oltre. E, magari di iniziare a risollevare le sorti della città".