Dimissioni Napoli, il M5S: "Brutta pagina per la città di Salerno" La coordinatrice provinciale: “Trasmette l’idea di un copione già scritto”

«Quella che stiamo vedendo è una brutta pagina politica per la città di Salerno». Lo dichiara Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, commentando le dimissioni rassegnate dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. «Al di là delle legittimità formali, non è una bella immagine: le dimissioni pilotate e le successioni annunciate trasmettono l’idea di un copione già deciso, più simile a una gestione feudale che a una moderna amministrazione democratica».



La Villani prosegue sottolineando la necessità di un cambio di passo: «Le istituzioni non sono proprietà di qualcuno, ma appartengono ai cittadini. La politica dovrebbe essere servizio, confronto, apertura. Quando tutto appare già definito prima ancora di passare dalle urne, il rischio è quello di svuotare di significato il voto e la partecipazione».



Il Movimento 5 Stelle ribadisce, infine, il proprio impegno in vista delle prossime sfide. «Per il voto ci faremo trovare pronti e non andremo a snaturare i nostri valori. Sappiamo da che parte vogliamo stare e cosa scegliamo».