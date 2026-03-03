Salernitana Primavera, il Giudice Sportivo ferma Stendardo

Niente panchina. Dopo la delusione per il pareggio interno con il Palermo, per la Salernitana Primavera arriva anche la beffa delle decisioni del Giudice Sportivo. Per la sfida con lo Spezia del prossimo weekend, la squadra granata non potrà fare affidamento sul lavoro in panchina di Gugliemo Stendardo. L’allenatore dei granatini è stato squalificato dal Giudice Sportivo per un turno dopo l'espulsione arrivata nel cuore del secondo tempo con il Palermo, con non poco rammrico per alcune scelte arbitrali.
Assenze anche in casa Spezia. Gioele Conte e Alessio Insignito, entrambi diffidati dovranno restare per un turno ai box. Assenze pesanti in casa Spezia ma che non sposteranno l'obiettivo della Salernitana Primavera chiamata a compiere l'impresa con i bianconeri, squadra in questo momento in lotta per la zona playoff e reduce dalla vittoria pesantissima con il Cosenza.