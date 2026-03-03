Salernitana, Lescano ritrova il derby: c'è una statistica da confermare Due partite senza gol ma con i "cugini" l'argentino fa la differenza

Il titolo di Mvp del mese di febbraio in casa Salernitana celebrato prima del fischio d’inizio. Nessun dubbio tra i tifosi della Salernitana nello scegliere il miglior calciatore dello scorso mese. Facundo Lescano si è già preso la Bersagliera. Quattro gol e un assist lo score nelle prime sette sfide disputate in maglia granata, prima del digiuno interno nelle sfide con Monopoli e Catania da interrompere al più presto. Poche occasioni a disposizioni per colpire in 180’ di sacrificio per l’argentino, anche alla luce di una Salernitana poco pericolosa anche per via di una manovra farraginosa. Con il Monopoli fu ko pesantissimo per la panchina di Giuseppe Raffaele, con il Catania un pari importante per l’avvio dell’era Cosmi.

Ecco il derby, Lescano vuole confermarsi bomber

Il numero 32 sarà ancora il bomber della Salernitana anche al Pinto di Caserta per un derby che si preannuncia infuocato. Ma le sfide alle cugine, ancor di più in trasferta, fin qui hanno portato benissimo all’ex Avellino. Con il Sorrento mise la firma sullo 0-2 finale prima con l’assist per Villa, poi con la stoccata che chiuse il match. A Cava de’ Tirreni spinse in porta da rapace d’area di rigore il pallone tagliato di Achik. I rimpianti sono solo per il pari con il Giugliano in cui trovò il palo a sputargli fuori il gol vittoria. Cosmi si aggrappa al suo bomber. Lescano vuole interrompere il digiuno.