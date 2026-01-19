Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Eziolino Capuano sulla panchina del Giugliano. La posizione del tecnico salernitano è fortemente in bilico, con la società partenopea che nelle prossime ore potrebbe annunciarne l'esonero. Il 61enne, dopo un buon avvio, non è riuscito a trovare continuità di risultati, precipitando all'ultimo posto in classifica. Sotto la sua gestione i tigrotti hanno collezionato 2 vittorie (3 considerando anche la Coppa Italia di C), 9 sconfitte (10 con la manifestazione tricolore) ed un pareggio. Domenica sera a Foggia i gialloblu avrebbero potuto strappare un pari prezioso ma al 95' hanno fallito un calcio di rigore. Un ko che potrebbe costare carissimo a Capuano, terzo allenatore a guidare in questa stagione il Giugliano (in precedenza erano stati esonerati Gianluca Colavitto e Mirko Cudini).
Giugliano, il salernitano Capuano a rischio esonero dopo il ko di Foggia
L'avventura sulla panchina dei tigrotti potrebbe essere giunta al capolinea
Salerno.