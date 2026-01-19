Giugliano, il salernitano Capuano a rischio esonero dopo il ko di Foggia L'avventura sulla panchina dei tigrotti potrebbe essere giunta al capolinea

Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Eziolino Capuano sulla panchina del Giugliano. La posizione del tecnico salernitano è fortemente in bilico, con la società partenopea che nelle prossime ore potrebbe annunciarne l'esonero. Il 61enne, dopo un buon avvio, non è riuscito a trovare continuità di risultati, precipitando all'ultimo posto in classifica. Sotto la sua gestione i tigrotti hanno collezionato 2 vittorie (3 considerando anche la Coppa Italia di C), 9 sconfitte (10 con la manifestazione tricolore) ed un pareggio. Domenica sera a Foggia i gialloblu avrebbero potuto strappare un pari prezioso ma al 95' hanno fallito un calcio di rigore. Un ko che potrebbe costare carissimo a Capuano, terzo allenatore a guidare in questa stagione il Giugliano (in precedenza erano stati esonerati Gianluca Colavitto e Mirko Cudini).