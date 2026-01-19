Salerno, incidente in galleria tra autocisterna e auto: traffico in tilt In ospedale l'uomo che era alla guida della vettura

Traffico in tilt a Salerno per un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 in galleria, subito prima dello svincolo per Salerno centro, in direzione dell'imbocco autostradale Salerno - Napoli. Per cause da accertare si è verificata una collisione tra un'autocisterna che trasportava gasolio e due autovetture, probabilmente in coda per lo svincolo. Ad avere la peggio l'uomo che era alla guida di una delle due autovetture per il quale è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

A causa del blocco della circolazione, i caschi rossi, coadiuvati dalla polizia stradale, hanno dovuto raggiungere il luogo dell'incidente imboccando contromano la carreggiata per poi procedere al soccorso del malcapitato ed affidarlo alle cure dei sanitari. E' stata inoltre effettuata la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Così come per i vigili del fuoco anche il 118 e la polizia stradale hanno avuto difficoltà a raggiungere il posto dell'incidente a causa del blocco totale della circolazione provocato dal sinistro.