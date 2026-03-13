Salernitana, antivigilia di Crotone: Cosmi studia la mediana

Cosmi deve fare i conti con la defezione di Capomaggio e sceglie il partner con Gyabuaa

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Salerno.  

Galo Capomaggio alza bandiera bianca. L’assenza dell’argentino sarà soltanto una delle defezioni pesanti che Serse Cosmi dovrà fronteggiare per Crotone-Salernitana. L’ex Audace Cerignola sarà ai box causa squalifica, con Golemic, Anastasio e Arena che dovranno marcare visita. Il centrocampista fa i conti anche con i segni della fatica che si è trascinato dopo un lungo tour de force che lo ha visto dividersi tra difesa e centrocampo. Ieri la seduta all’Arechi con il test in famiglia non disputato, oggi il lavoro a parte. Gestione in vista dei prossimi impegni.

Bagarre per un posto in mediana

Capomaggio sarà centrale nella Salernitana di Cosmi che ora però deve fare i conti con l’assenza del numero cinque. E nella mente del tecnico umbro c’è la possibilità di un 4-4-2 equilibrato, con Gyabuaa perno del gioco granata. Per il ruolo al fianco dell’ex Atalanta però è bagarre. De Boer fatica quando si gioca con una mediana a due, Tascone sta vivendo una preoccupante involuzione, testimoniata dalla prova incolore di Caserta e dall’ingresso in campo non sufficiente con il Latina. La tentazione è quella di Carriero: l’ex Trapani è rientrato nei ranghi e vuole una chance.  

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