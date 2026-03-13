Potenza-Cavese, Prosperi: "Sguardo fisso all'obiettivo salvezza" Il tecnico blufoncè senza Awua con un Fella ritrovato: "In attacco posso variare"

Una trasferta delicata. La Cavese vuole dare continuità al successo preziosissimo sul Picerno e arriva alla sfida di Potenza con l’ambizione di strappare un risultato fondamentale per il cammino verso la salvezza. In conferenza stampa Fabio Prosperi ha parlato anche del lungo digiuno della squadra lontana dal Simonetta Lamberti: “Andiamo a disputare una gara non facile contro un avversario di grande livello. Sul rendimento tra casa e trasferta non voglio darci peso perché al di là delle sconfitte i punti con Giugliano e Latina li considero come vittorie. Sono concentrato solo sull’obiettivo finale. Poi il resto mi interessa poco anche i vari calcoli che qualcuno ha iniziato a fare. Ora mi concentro solo sulla salvezza perché conta quello”.

Sarà un esame importante per Prosperi anche sotto il profilo mentale: “Mi auguro che la squadra metta in campo quanto fatto in settimana perché ha dimostrato applicazione, sicurezza, senza alcun ansia legata al risultato”. Sulle scelte in attacco è maxi-ballottaggio: “Sono tutti un po’ in crescita e questo mi permette di poter avere margine per valutare al meglio. Anche Fella ha dimostrato di stare bene e il gol lo ha gratificato”. Peserà l'assenza di Awua: "Ha un problema che lo attanaglia ancora. Ora però l'ho visto più sereno. Non ci sarà domani ma puntiamo ad averlo con il Foggia".