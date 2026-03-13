recuperato il cadavere di una donna in fondo ad un pozzo incustodito

Tragedia in località "Volpato Difesa" del Comune di Roccadaspide, dove nel pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno hanno recuperato il corpo di una donna di 57 anni in un pozzo profondo poco più di tre metri e mezzo.
Il pozzo, stando a quanto risulta dai primi accertamenti, sarebbe incustodito. Sul posto - oltre ai caschi rossi - anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, oltre ai sanitari del 118.
Per la donna, però, non c'era più niente da fare. La salma è stata recuperate dagli specialisti dei vigili del fuoco. Le indagini sono affidate ai carabinieri e alla polizia locale di Roccadaspide, chiamati a chiarire le cause e le circostanze della tragedia.
L'episodio ha sconvolto la comunità del piccolo centro salernitano. A fare la macabra scoperta sarebbero stati alcuni vicini, insospettiti dal fatto che non vedevano la vittima da un po' di tempo.