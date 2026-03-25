Salernitana, Iervolino accelera: l’ultimo ‘pegno’ milionario per l’addio Il patron al lavoro per anticipare le spese fino a fine stagione: un'uscita di scena da capogiro

Dodici milioni di euro. Allora erano state le scadenze di marzo l’orizzonte da navigare. Danilo Iervolino lo aveva superato agevolmente. Il portafogli, dal quale nel corso degli anni ha tirato fuori centinaia di milioni di euro per i costi di gestione, era stato nuovamente riaperto: ben dodici milioni di euro per la ricapitalizzazione della neonata Salerno Coast Investment Srl, società nella quale Iervolino aveva trasferito le quote della Salernitana dalla Idi Srl, sempre di sua proprietà.

L’accelerata ‘milionaria’

Quattro anni dopo l’acquisizione del club, rompendo il regime di trust nel quale la Salernitana era stata custodita dopo l’addio forzato a Lotito e Mezzaroma causa multiproprietà, per Iervolino ora sono le settimane in cui lentamente scorrono i titoli di coda in un valzer di amarezza, delusione, rimpianti. Il patron di Palma Campania, dopo l’immissione di dodici milioni di euro, sta lavorando per ripianare tutti gli emolumenti e procedere al pagamento di tutti quelli che saranno i costi di gestione da qui fino al termine della stagione. Una scelta importante, segnale non solo della solidità economica sempre dimostrata e mai venuta meno durante il suo regno, ma anche il segnale della volontà fortissima di tener fede agli accordi con Cristiano Rufini e chiudere senza assilli la sua esperienza in granata, mettendo ‘in discesa’ l’inizio della prossima stagione.

Si corre verso il ‘closing’

La volontà di Iervolino di affidare la Salernitana nelle mani di Rufini senza ‘carichi pendenti’ sotto il profilo economico era storia risaputa. La volontà di accorciare i tempi e velocizzare l’iter non sorprende. Anzi, desta meno scalpore rispetto ad un’operazione di cessione che lascia tanti puntini sospensivi. Iervolino si farà carico delle spese fino al termine della stagione e consegnerà la Salernitana senza debiti pregressi e senza incassare soldi dalla sua uscita di scena. Una scelta in controtendenza con quanto richiesto ai tanti acquirenti, alcuni fondati e con basi solide, altri tutt’altro che sinonimo di garanzia, che negli ultimi venti mesi si sono affacciati al mondo Salernitana bussando alla porta di Iervolino. Ora invece ecco Cristiano Rufini, pronto con la sua Antares Srl a mettere le mani sulla Bersagliera. E sullo sfondo anche l’ipotesi di ritorni illustri. Ci sarà tempo per approfondire e costruire il futuro. Settimana prossima potrebbe arrivare il fatidico passaggio di consegne mentre la Figc è ancora alle prese con le verifiche del caso seguendo la strada tracciata dalle Noif. Iervolino accelera, paga e si prepara ai saluti: l’ultimo ‘pegno’ milionario per una storia d’amore tormentata, sempre più vicina ai titoli di coda.