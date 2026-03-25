Pallamano A1. Jomi Salerno, voglia di riscatto contro Cassano Magnago Le salernitane vogliono proseguire la propria corsa ai vertici

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Jomi Salerno. Sabato 28 marzo alle ore 19 le campane affronteranno Cassano Magnago nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A1 femminile.

La formazione salernitana arriva all’appuntamento in un ottimo momento di forma, reduce dalla convincente vittoria contro Casalgrande. Un successo che ha permesso alla Jomi di consolidare il secondo posto in classifica con 34 punti, confermando ambizioni importanti in vista del finale di stagione.

Di fronte ci sarà una Cassano Magnago determinata a riscattarsi dopo la sconfitta esterna contro Brixen. La compagine lombarda occupa attualmente la quarta posizione con 29 punti e rappresenta un avversario di assoluto valore, capace di esprimere un gioco efficace e organizzato.

Il confronto si preannuncia dunque equilibrato e ricco di contenuti tecnici, anche alla luce del precedente stagionale: nella gara d’andata, infatti, Cassano Magnago si impose per 28-26 tra le mura amiche del Pala Tacca.

Per la Jomi Salerno sarà quindi l’occasione per riscattare quella sconfitta e proseguire la propria corsa ai vertici della classifica, contando anche sul supporto del pubblico di casa.