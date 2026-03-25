Incendio a Pontecagnano Faiano: casetta distrutta dalle fiamme A fuoco anche il furgone a cui era collegata

Paura in serata a Pontecagnano Faiano per un incendio divampato in strada in via Marco Polo e che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A lasciare l'allarme è stata una passante che ha chiesto l'intervento dei caschi rossi a causa delle fiamme che hanno avvolto, per cause da accertare, una casetta su ruote parcheggiata. All'arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già completamente avvolto la struttura e il furgone Fiorino a cui era collegata, all'interno di un suolo privato.

Necessario il supporto di un'autobotte per avere la meglio e bonificare l'area dopo lo spegnimento. Sono in corso accertamenti per appurare le cause dell'incendio. Soltanto una volta terminate le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sarà possibile approfondire la situazione per capire se si sia trattato di un episodio accidentale o meno.