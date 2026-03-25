Elezioni Salerno, svolta a sorpresa a sinistra: ecco il candidato sindaco Le forze dell'ex campo largo rompono gi indugi: «Restituiamo la città ai cittadini»

Sarà Franco Massimo Lanocita il candidato sindaco di quel che resta del campo largo a Salerno. Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Associazione Terra Socialista, Salerno in Comune, PER, Comitato Salute e Vita, insieme a numerose realtà del territorio, hanno annunciato in serata la scelta di puntare sull'avvocato salernitano.

«Questa candidatura nasce da un percorso unitario, costruito nel tempo attraverso battaglie comuni, impegno civile e una visione condivisa di città. Non si tratta di una semplice alleanza elettorale, ma dell’incontro tra esperienze politiche e civiche che hanno scelto di mettere al centro l’interesse collettivo, la tutela dei diritti e il futuro di Salerno», spiegano le forze politiche che sostengono la candidatura.

«Franco Massimo Lanocita rappresenta una figura autorevole, capace di unire competenza giuridica, sensibilità sociale e una lunga storia di impegno nelle realtà progressiste e nei movimenti civici. Una candidatura che interpreta il bisogno crescente di cambiamento che attraversa la città. Salerno vive oggi una fase complessa, segnata da questioni aperte che riguardano l’ambiente, il lavoro, la salute pubblica, la gestione del territorio e la qualità della vita. Di fronte a tutto questo, riteniamo necessario costruire un’alternativa credibile, fondata sulla trasparenza amministrativa, sulla partecipazione dei cittadini e su politiche orientate alla giustizia sociale», proseguono.

«Vogliamo una città che torni ad ascoltare, che coinvolga realmente i quartieri e le frazioni alte che difenda i beni comuni e che metta al centro del progetto Salerno la cittadinanza ed i suoi giovani che metta al primo posto, la salute delle persone, la tutela dell’ambiente, la cultura e la qualità della vita. Una città più giusta, inclusiva e sostenibile. Questa candidatura è anche un invito aperto: a tutte le cittadine e i cittadini, alle associazioni, ai movimenti, in particolare ai giovani e alle energie vive del territorio chiediamo di essere parte di questo percorso. Perché il cambiamento non si delega, si costruisce insieme. Con Franco Massimo Lanocita sindaco, vogliamo aprire una nuova fase per Salerno: una fase fondata sulla responsabilità, sulla partecipazione e sulla dignità. È il tempo di restituire la città ai cittadini e alle cittadine».