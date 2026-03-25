Ritorna la piaga degli incendi nel Salernitano: bruciano i monti Picentini A Castiglione del Genovesi si è reso necessario l’intervento dell’elicottero

La stagione estiva è ancora lontana ma l'emergenza incendi sta già mettendo a dura prova la provincia di Salerno. I Vigili del Fuoco sono stati alle prese con incendi di sterpaglie per tutta la giornata odierna. Particolarmente impegnativo l'intervento a Castiglione del Genovesi dove a seguito dell'impiego della squarda dei caschi rossi di Giffoni Valle Piana è stato necessario il supporto del Drago, l'elicottero del Nucleo di Pontecagnano, che ha permesso l'estinzione dell'incendio a ridosso della via Provinciale Calvanico, che ha interessato in bel pezzo di verde dei Monti Picentini. La situazione, fortunatamente, è tornata alla normalità in serata grazie al tempestivo intervento da parte dei vigili del fuoco. Ma resta alta l'allerta per monitorare un fenomeno che, da sempre (specie in estate), rappresenta una piaga per l'intera provincia di Salerno.