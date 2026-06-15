Salernitana, perfezionata l’iscrizione al prossimo campionato Il club granata ha inviato la richiesta di concessione della Licenza Nazionale

Scadenza rispettata. Non c’erano dubbi e timori sulla partecipazione della Salernitana al prossimo campionato di serie C. Eppure, i passaggi formali per l’ottenimento della licenza nazionale aveva come termine perentorio il 16 giugno. Quello che per molti club, soprattutto in serie C, è l’orizzonte entro il quale dare risposte concrete, per la Salernitana si è invece dimostrata una scadenza ottemperata con il lavoro curato dall’ad Pagano e dall’area amministrativa del club. Inviata la richiesta di concessione della Licenza Nazionale, versata la tassa d’iscrizione e depositata la fideiussione di 350mila euro come da regolamento. Ora si attendono solo le decisioni di Danilo Iervolino sul progetto tecnico, con Serse Cosmi in predicato di sottoscrivere il rinnovo di contratto, e il ds Daniele Faggiano come uomo mercato.

Criteri infrastrutturali rispettati

Via libera anche sul tema stadio, argomento spinoso per moltissimi club di serie C. Come recita il punto b, la Salernitana ha allegato il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’utilizzo dell’Arechi, “validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva”. Il Principe degli Stadi sarà dunque la casa anche per la prossima stagione in attesa di conoscere i tempi legati al restyling del Volpe e poi anche dell'impianto di via Allende.