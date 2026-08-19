Salerno, boato nella zona industriale: autista finisce in ospedale Indagini in corso da parte della Squadra Mobile

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto ieri sera in via Talamo, nella zona industriale di Salerno. Intorno alle 22.30 si è verificata una forte esplosione in strada, nei pressi di alcune aziende. La deflagrazione ha stordito un autista che si trovava in zona, rendendo necessario l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della Squadra Mobile e la scientifica per tutti i rilievi. Dai primissimi elementi raccolti pare che l'esplosione sia stata provocata da un petardo ma sono in corso ulteriori accertamenti.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Smet, società che si trova nella zona in cui è avvenuta l'esplosione. "Dagli elementi acquisiti successivamente risulta che la deflagrazione si è verificata sul lato opposto della carreggiata rispetto all’ingresso della sede SMET e non presso la proprietà aziendale. Si chiede pertanto di aggiornare eventuali titoli, testi e immagini che possano indurre a ritenere che l’esplosione sia avvenuta presso la sede SMET o che il gesto fosse diretto contro l’azienda. Allo stato, infatti, non risultano elementi che consentano una simile attribuzione. La stessa prudenza appare necessaria rispetto alla natura dell’oggetto esploso. La definizione di “bomba carta”, utilizzata in alcune delle prime ricostruzioni, non risulta al momento definitivamente accertata. Spetta agli accertamenti della Questura e della Polizia Scientifica di Salerno chiarire la natura dell’oggetto, la dinamica dell’episodio e le relative circostanze".

Smet ha inoltre spiegato che "un autista che si trovava nelle vicinanze ha accusato un malore in seguito alla forte deflagrazione ed è stato accompagnato all’ospedale Ruggi di Salerno per gli opportuni accertamenti. Dopo una notte di osservazione è in stato di dimessi nella mattinata odierna".



