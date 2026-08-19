Ex Salernitana: Amatucci illumina la Liga, Tongya segna e fa gola in Turchia L'assist del regista diventato virale. L'ex numero 7 granata stende Lukaku

Due ex Salernitana brillano in Europa e lasciano non pochi rimpianti. Nello scorso weekend, Lorenzo Amatucci e Franco Tongya hanno fatto parlare delle loro qualità lasciando il segno rispettivamente in Spagna e in Turchia. Per Amatucci, l’avventura al Deportivo La Coruna è iniziata subito tra gli applausi. Letture difensive ma soprattutto geometrie: il regista, ceduto a titolo definitivo dalla Fiorentina, si è preso la scena al debutto con l’Elche. Amatucci è salito in cattedra al 21′ con un assist fantascientifico per la rete (altrettanto bella) di Pierre-Emerick Aubameyang, eterno bomber con un passato tra le altre con Arsenal, Barcellona e Borussia Dortmund. Lancio millimetrico, aggancio da urlo con il destro e diagonale con il sinistro, per il momentaneo 1-0 (poi sarà 1-1 finale) con l’Elche. Un gol che è diventato virale per la bellezza del gesto tecnico lasciando rimpianti in casa viola.

Tongya, gol e speranze granata

Anche Franco Tongya invece continua ad essere una certezza in Turchia. L’ex numero sette della Salernitana è stato protagonista con il Genclerbirligi nel successo per 2-1 contro l’ambizioso Fenerbahce ricco di talenti e campioni, non ultimo Lukaku. Schierato sulla fascia sinistra, il 24enne di Torino di origini camerunensi ha sfoderato una prestazione di assoluto livello con 3 dribbling riusciti, un passaggio chiave, 4 contrasti vinti, 5 palle recuperate e, soprattutto, il goal del momentaneo 1-1 che ha risposto a Talisca. La Salernitana vanta il 30 per cento di incasso sulla futura rivendita e spera nella consacrazione.