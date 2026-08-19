Salernitana, Capomaggio saluta: "Dispiace aver mancato la B ma ho dato tutto" Il leader argentino dice addio: "Vi porterò nel cuore"

Un saluto social con tanto di foto in maglia granata. Galo Capomaggio dice addio. La Salernitana si congeda dal suo acquisto più importante della scorsa estate con il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto allo Spezia. L'argentino ha salutato così la piazza: "“Ciao Salerno, è stato un anno molto intenso nel quale abbiamo provato a riportarti dove meriti ma purtroppo non siamo riusciti, e dispiace molto. Me ne vado con la massima tranquillità di aver dato tutto me stesso ogni partita e in ogni allenamento. Vi porterò nel cuore per sempre!!! Macte animo!"

Per Capomaggio, che in maglia granata ha totalizzato 35 presenze (nel finale di stagione ha fatto i conti con un infortunio muscolare), condite da 5 gol e 2 assist, ha ricevuto sotto al post tantissimi messaggi di stima da parte di ormai ex compagni e tifosi granata. Da possibile leader ad addio illustre: Capomaggio cerca rilancia allo Spezia.