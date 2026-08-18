Mercato San Severino, potenziate le telecamere: più sicurezza in città Somma: "Una tecnologia all’avanguardia che funga da deterrente contro la criminalità"

Ancora più sicurezza in città. La direttrice nel nuovo progetto di upgrade del sistema di videosorveglianza urbana redatto dall’Amministrazione comunale di Mercato San Severino e candidato a finanziamento dal Ministero dell’Interno è articolata sul doppio binario prevenzione-repressione, prevede un estendimento mirato della rete tecnologica locale per assicurare alla comunità maggiore serenità ed alle Forze dell’Ordine strumenti aggiuntivi a supporto delle indagini.

La misura, che risponde alle disposizioni del Decreto-Legge n. 14/2017 in materia di sicurezza delle città ed al Patto per la Sicurezza sottoscritto con la Prefettura di Salerno, è stata deliberata in Giunta e trasmessa per la richiesta di finanziamento ministeriale.

«Con il progetto 'Strade Sicure' vogliamo dotare il nostro territorio di una tecnologia all’avanguardia che funga da deterrente contro la criminalità diffusa e predatoria. Non si tratta di una sostituzione, bensì di un vero e proprio upgrade – spiega il sindaco Antonio Somma – l’obiettivo è estendere il monitoraggio in aree strategiche, dai plessi scolastici ai luoghi istituzionali, fino agli incroci extraurbani, integrando e potenziando la rete esistente. La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta e vogliamo garantire un presidio costante e tecnologico su tutto il territorio comunale».

Il nuovo sistema, progettato sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale, prevede l’installazione di moderne telecamere per il controllo ambientale e il rilevamento dei transiti veicolari, con un’infrastruttura robusta, scalabile e operativa 24 ore su 24.

Il sistema, oltre a facilitare le attività di prevenzione, rappresenterà un prezioso supporto tecnologico per le indagini delle Autorità competenti.

L’infrastruttura di nuova realizzazione intende ampliare e migliorare il sistema di vigilanza e prevenzione per contrastare la criminalità, salvaguardare i beni pubblici e privati e aumentare le condizioni di sicurezza prevedendo la realizzazione di nuovi siti a completamento dell’impianto esistente all’interno dell’abitato abitato di Mercato S.Severino.

L’archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.