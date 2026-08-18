VIDEO | Barca alla deriva sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate A causa del maltempo. A Battipaglia salvate 18 persone su un'unità da diporto in avaria

Barca a vela alla deriva sulle spiagge di Castellabate, nota località turistica del Cilento. L'imbarcazione è arrivata fin sulla battigia con ogni probabilità per via delle forti raffiche di vento che nella serata di ieri - e anche nel corso della notte - hanno interessato il Golfo di Salerno.

L'imbarcazione, che si trovava alla rada, non ha retto alla forza del mare mosso e dei venti forti, arenandosi direttamente sulla battigia.

DUE PERSONE TRATTE IN SALVO, CONDIZIONI DI SALUTE BUONE

A bordo del natante si trovavano due persone. Entrambe sono state soccorse, le loro condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. La vicenda è stata seguita dall'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di San Marco di Castellabate, compreso il recupero del relitto.

BATTIPAGLIA, IMBARCAZIONE IN AVARIA CON 18 PERSONE A BORDO

Non solo Castellabate. Paura anche nello specchio d'acqua di Battipaglia, dove un'imbarcazione da diporto è rimasta in balìa delle onde per l'avaria al motore. A bordo 18 persone, tra cui otto bambini.

Scattato l'allarme, sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto di Salerno: l'equipaggio è riuscito a raggiungere il natante in difficoltà. Tutti gli occupanti sono stati messi in sicurezza e fatti sbarcare al porto di Marina d'Arechi.