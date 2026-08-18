Salernitana, lite Tascone-Manzi: il Giudice Sportivo li ferma per due turni

Niente debutto per il capitano granata

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Salerno.  

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, la Salernitana incassa le decisioni del Giudice sportivo. Mattia Tascone dovrà scontare due gare di squalifica per l’espulsione ricevuta durante la sfida contro i Canarini “in quanto, a gioco fermo, reagiva ad un comportamento antisportivo di un calciatore avversario afferrandolo per il collo e avvicinando la testa a quella dell’avversario, senza e senza conseguenze”. Stessa sorte per Claudio Manzi. 

Da ricordare che la squalifica non si sommerà a quella che il calciatore dovrà scontare essendo stato ammonito da diffidato nella semifinale playoff a Brescia. Tascone dovrà quindi saltare le prime due gare della Coppa Italia durante la prossima annata.

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