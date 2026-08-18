Salernitana, lite Tascone-Manzi: il Giudice Sportivo li ferma per due turni

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, la Salernitana incassa le decisioni del Giudice sportivo. Mattia Tascone dovrà scontare due gare di squalifica per l’espulsione ricevuta durante la sfida contro i Canarini “in quanto, a gioco fermo, reagiva ad un comportamento antisportivo di un calciatore avversario afferrandolo per il collo e avvicinando la testa a quella dell’avversario, senza e senza conseguenze”. Stessa sorte per Claudio Manzi.
Da ricordare che la squalifica non si sommerà a quella che il calciatore dovrà scontare essendo stato ammonito da diffidato nella semifinale playoff a Brescia. Tascone dovrà quindi saltare le prime due gare della Coppa Italia durante la prossima annata.