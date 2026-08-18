Salernitana, attesa per gli esami di Heinz. E Cosmi non avrà due pilastri Il tecnico rischia di dover rinunciare a tre titolari

Giornata di esami strumentali e di prime verifiche. La Salernitana trattiene il fiato e spera in buone notizie su Jonas Heinz. Il calciatore era uscito malconcio dalla sfida con la Scafatese, colpito duro al ginocchio nell'assalto finale alla porta gialloblu. Una distorsione molto dolorosa e che ha fatto subito scattare l'allarme, con il calciatore accompagnato dallo staff medico negli spogliatoi, prima di lasciare l'impianto di via Allende addirittura in stampelle.

Si spera in un grande spavento senza l'interessamento dei legamenti. Gli esami strumentali riveleranno l'entità del problema. Un problema in più per Cosmi che non avrà disposizione col Sorrento nemmeno Mattia Tascone che Manuel Llano. Entrambi i calciatori dovranno scontare un turno di squalifica comminato dal Giudice Sportivo nel bel mezzo del cammino playoff. Il primo venne ammonito nella gara di ritorno di Brescia, il secondo invece incassò il giallo all'Arechi nella sfida poi terminata in parità e che consentì alla Salernitana di passare il turno. Entrambi, poichè diffidati, dovranno scontare il turno di stop nelle prima gara di campionato.