La telenovela si chiude col sorriso. Eugenio D'Ursi è un nuovo calciatore della Salernitana. Arriva la nota del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sorrento Calcio 1945 per il trasferimento in granata a titolo definitivo dell’attaccante Eugenio D’Ursi. Il calciatore classe 1995 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028". Il calciatore ieri in sede per la firma da questo pomeriggio si allenerà già questo pomeriggio agli ordini di Serse Cosmi.
UFFICIALE - Salernitana, ecco il bomber: arriva D'Ursi
L'attaccante arriva dal Sorrento
Salerno.